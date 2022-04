Der ein oder andere Osterurlauber wird wohl einen Schrecken bekommen haben, als er im grauen Regenwetter auf Mallorca am Mittwoch (13.4.) gelandet ist. Keine Sorge, Besserung ist schon in Sicht. Und zu Ostern könnte das Wetter auf Mallorca traumhafter kaum sein.

Einen Tag lang Regen

Kurz noch zum Mittwoch: Es gibt den ganzen Tag Dauerregen. Der Saharastaub, der in der Luft umherschwirrt, regnet herab. Die Temperaturen sinken im Vergleich zu den vergangenen Tagen deutlich. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 18 Grad. Am Abend kann ein böiger Wind aus Richtung Nord-Nordost aufziehen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 11 bis 12 Grad.

Gründonnerstag wechselhaft

Der Gründonnerstag wird wechselhaft. Am Morgen regnet es noch, spätestens nach dem Mittagessen scheint inselweit die Sonne. In der Nacht zieht der Himmel wieder zu. Der Wind weht weiter stark aus Nord-Nordost. An der Ostküste warnt der spanische Wetterdienst Aemet bis 20 Uhr mit der Warnstufe Gelb vor drei Meter hohen Wellen. Also auf keinen Fall ins Meer gehen. Die Temperaturen bleiben konstant. Mehr als 18 Grad werden es nicht.

Strandwetter am Samstag

Ab Karfreitag wird es deutlich schöner. Bei einem Sonne-Wolken-Mix sind bis zu 22 Grad möglich. Der Wind flaut ab. Karsamstag ist dann fast schon Strandwetter. Die Sonne scheint pausenlos, die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad. Im Nordosten um Cala Ratjada und im Südwesten um Andratx bleibt es bei 21 Grad etwas kühler. Dem MZ-Redakteur wäre es bei einer Wassertemperatur von 14 Grad an der Playa de Palma zu kalt für ein Bad im Meer.

Am Ostersonntag geht zwar der Sonnenschein weiter, es wird aber etwas kühler. Die Höchstwerte liegen lokal unterschiedlich zwischen 19 und 23 Grad. Das schöne Wetter setzt sich in der neuen Woche weiter fort. Am Dienstag sollen es sogar 26 Grad werden. Die Schoko-Ostereier sollten bei den Temperaturen schnell gefunden werden, damit sie nicht schmelzen. /rp