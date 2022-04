An dem wechselhaften Wetter auf Mallorca merkt man, dass eben noch Frühling und nicht schon Sommer ist. Auf regnerische und kühle Tage folgen Phasen, an denen man sich am Strand einen Sonnenbrand holt. Zu Ostern wird das Inselwetter nun traumhaft. Doch die nächste Wolkenfront kündigt sich bereits an.

Karfreitag

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kann es immer wieder leicht regnen. Die Temperaturen bleiben mild und sinken auf etwa 12 bis 13 Grad. Der Sonnenaufgang um 7.10 Uhr am Karfreitag wird noch von grauen Wolken verdeckt. Erst am Vormittag, gegen 10-11 Uhr, lockert es auf und die Sonne scheint kräftig. Im Süden um Andratx, Palma de Mallorca und Llucmajor kann es auch am Nachmittag immer wieder bewölkte Phasen geben. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt laut dem spanischen Wetterdienst Aemet aber bei 0 Prozent.

Der Wind weht etwas stärker aus nordöstlicher Richtung. Die Temperaturen sind im Aufwärtstrend und erreichen Höchstwerte von 21 Grad im Süden. Im Norden bleibt es bei 18 Grad kühler. In der Nacht wird es 1 bis 2 Grad kälter als die Nacht zuvor.

Karsamstag

Bis zu 26 Grad sind drin. Wieder wird es im Süden wärmer als im Norden. Im Nordosten um Cala Ratjada werden es nur 20 Grad. Der Wind lässt nach. Am Vormittag sind wenige Wolken am Himmel, am Nachmittag wohl gar keine mehr. Die Wassertemperatur an der Playa de Palma liegt derzeit bei 14 bis 15 Grad.

Ostersonntag

Sonne satt. Die Wäsche kann den ganzen Tag draußen trocknen. 24 Grad sollen es in Palma de Mallorca werden, 23 Grad in Sóller und Inca, 20 Grad in Cala Ratjada. An der Küste kann der Wind böig wehen.

Ostermontag

Das schöne Wetter setzt sich noch fort, ein paar Wolken am Himmel wird es aber geben. Diesmal ist es im Norden und der Inselmitte wärmer: 24 Grad in Sa Pobla, 21 Grad in Palma de Mallorca. Ab Dienstag wird das Wetter schlechter. Dann regnet es wieder und die Temperaturen fallen unter die 20-Grad-Marke. /rp