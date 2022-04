Zwei Urlaubern an der Playa de Palma ist es offenbar zum Verhängnis geworden, dass sie keine Drogen kaufen wollten. Denn die Täter wurden im Anschluss handgreiflich. Die Polizei hat drei Personen festgenommen.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, sprachen drei spanische Teenager die zwei Touristen in der Nacht auf Mittwoch (13.4.) gegen 2.30 Uhr in der deutschen Urlauberhochburg an. Diese lehnten das Angebot, Drogen zu kaufen, ab und gingen davon.

Daraufhin stürzten sich die drei Spanier von hinten auf einen der Urlauber, schlugen ihn zusammen und entwendeten die Brieftasche. Als sie dem Begleiter mit Schlägen drohten, rückte dieser freiwillig seine Wertsachen heraus. Die Angreifer knöpften ihm noch seine Schuhe ab und flohen.

Eine Streife der Policía Nacional nahm sich des Falls an und konnten in einer Nebenstraße einen der Angreifer antreffen. Wenig später fanden sie die Komplizen. Zwei der Festgenommenen sind minderjährig, der dritte ist 19 Jahre alt. /rp