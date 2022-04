Das schöne Wetter zu Ostern hat viele Leute auf Mallorca an den Strand getrieben. Die Sonne schien praktisch durchgehend. Die Temperaturen waren frühlingshaft. Bis Dienstag geht es noch so traumhaft weiter. Danach wird es wechselhaft.

Während es in Deutschland bereits zu einem Kälteeinbruch gekommen ist, liegen die Temperaturen am Ostersonntag auf Mallorca noch deutlich über der 20-Grad-Grenze. Im Norden ist es etwas kühler als im Süden: 20 Grad in Pollença und Cala Ratjada, 23 Grad in Palma de Mallorca und Santa María del Camí. Das Baden auf Mallorca ist derzeit nichts für Warmduscher. 15 Grad ist das Wasser an der Playa de Palma kühl.

Die Sonne lacht am strahlendblauen Himmel. Der Wind weht schwach, gen Abend kann er am Meer böig wehen. Wer ein Foto vom Sonnenuntergang schießen möchte, sollte gegen 20.30 Uhr das Handy parat halten. Auch ein begehrtes Motiv: Ein Foto vom Vollmond, der langsam schon wieder abnimmt. In der Nacht bleibt es bei Tiefstwerten von 9 Grad mild.

Um 7.06 Uhr geht sie am Ostermontag wieder auf. Am Vormittag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Regen schließt der spanische Wetterdienst Aemet aus. Nach dem Mittagessen verziehen sich die grauen Fetzen am Himmel. Im Süden der Insel sinken die Temperaturen, ansonsten bleiben sie konstant: 18 Grad in Andratx, 19 Grad in Palma de Mallorca, 22 Grad in Inca, 20 Grad in Pollença.

Tagsüber bleibt es am Dienstag noch schön. Die Temperaturen steigen wieder und erreichen Höchstwerte von 25 Grad. Am Abend zieht der Himmel zu und es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit auf Regen. Zudem kommt ein stärkerer Wind auf.

Am Mittwoch regnet es dann ziemlich sicher, wenn auch nicht heftig. Die Temperaturen sinken unter die 20-Grad-Marke. Im Wochenverlauf geht es ähnlich wechselhaft weiter. Sowohl sonnige als auch regnerische Phasen sind möglich. /rp