Die Megayacht "Z" des ukrainischen Milliardärs Kostjantyn Schewaho liegt am Ostermontag (18.4.) vor Palma de Mallorca. Ob der Unternehmer selbst an Bord ist, ist nicht bekannt. Das Schiff war in den frühen Morgenstunden aus dem algerischen Bejaia kommend eingetroffen und liegt westlich des Hafens von Palma vor Cala Major.

Die 65 Meter lange Yacht lief im Jahr 2014 in den Niederlanden vom Stapel. Sie bietet Platz für bis zu 14 Gäste und 18 Besatzungsmitglieder. Entworfen vom renommierten britischen Yachtdesigner Tim Heywood, verfügt sie unter anderem über ein Fitnesstudio, eine Sauna und einen Frisörsalon. Das Schiff fährt unter der Flagge der karibischen Cayman Islands. Der Name der Yacht ist im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine ein wenig bizarr, da sich das Z zum Symbol der Unterstützung für die russische Armee und die Regierung entwickelt hat. Jüngster Selfmade-Milliardär Europas Laut dem Magazin "Forbes" war Schewaho der jüngste europäische Selfmade-Milliardär. Noch während seiner Studienzeit an der Wirtschaftsuniversität in Kiew begann der heute 48-Jährige seine Karriere bei der ukrainischen Bank "Finance and Credit". Mit Anfang 20 wurde er Verwaltungschef des Kreditinstituts, das im Jahr 2015 abgewickelt wurde. Schewaho ist Hauptanteilseigner des Schweizer Bergbauunternehmens Ferrexpo. Im Jahr 2007 wurde die Firma, die Eisenerzpallets herstellt, an der Londoner Börse notiert. Sein Vermögen wird aktuell auf 1,5 Milliarden Dollar geschätzt. Er ist Eigentümer des ukrainischen Fußballclubs FC Vorskla Poltava. Ende der 90er-Jahre begann er seine politische Karriere, die bis 2019 dauerte, als er seinen Sitz im ukrainischen Parlament verlor. Im gleichen Jahr trat Schewaho als Geschäftsführer von Ferrexpo zurück, nachdem die ukrainische Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen ihn einleitete. Schewaho wird Geldwäsche und Veruntreuung im Zusammenhang mit "Finance and Credit" vorgeworfen.