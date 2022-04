Wie schön war es doch die vergangenen Tage. Die Sonne schien, das Thermometer ging am Dienstag (19.4.) in Palma de Mallorca bis auf 26 Grad hoch. Frühling, wie man sich ihn wünscht. Doch damit ist erstmal Schluss.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs ziehen Wolken über der Insel auf. Im Laufe des Vormittags zieht ein von Süden kommendes Gewittergebiet über die Insel hinweg. Danach wird das Wetter laut staatlichem Wetterdienst Aemet ziemlich wechselhaft. Am Mittag kann man in weiten Teilen der Insel nochmal ein wenig die Sonne genießen, bevor der Himmel am Nachmittag wieder dichtmacht. Dann fallen auch wieder Regentropfen. Im Laufe des Abends gibt es im Südwesten und im Nordosten Mallorcas die Chance auf ein bisschen Sonnenschein.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Allerdings ist es dann auch nicht mehr so schön warm. Die Maximalwerte am Mittwoch liegen in Palma bei 19 Grad, in Sa Pobla bei 21. In der Nacht gehen die Werte auf 11 Grad runter, in Felanitx ist es mit 14 Grad ein wenig milder. Der Wind weht aus Süden.

Regen am Donnerstag

Wenn es am Donnerstag um 7.21 Uhr Tag wird, hat man erstmal nicht viel Sonne zu erwarten. Von Südwesten kommend ziehen Wolken über die Insel. Bis in den späten Nachmittag hinein soll es regnen. Vereinzelt, etwa in der Gegend um Andratx, kann es auch zu Gewittern kommen.

Am Abend gibt es aber zumindest an den südlichen Zipfeln der Tramuntana und in Palma die Aussicht auf einen weitgehend wolkenfreien Himmel. Es wird mit 17 Grad tagsüber allerdings nochmal ein bisschen kälter als am Vortag. In der Nacht gehen die Temperaturen auf bis zu acht Grad in Sóller und neun Grad in Llucmajor herunter.

Am Freitag soll der Regenspuk dann erstmal wieder vorbei sein, das Thermometer geht auch wieder leicht nach oben und erreicht in der Bucht von Alcúdia die 22 Grad. /pss