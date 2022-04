Die Ortspolizei von Palma de Mallorca geht verstärkt gegen Hundebesitzer vor, die ihre Haustiere nicht an die Leine nehmen. In den vergangenen zehn Tagen seien über 30 Personen wegen nicht angeleinter Hunde und anderer Verstöße gegen die Haustierverordnung angezeigt worden, hieß es in einer Pressemitteilung.