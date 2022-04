Wer sich immer schon gefragt hat, wie eine Warnstufe Gelb vom staatlichen Wetterdienst Aemet in der Praxis aussieht, dem wurde am Donnerstag (21.4.) auf Mallorca ansehnliches Anschauungsmaterial geliefert. Zahlreiche Nutzer auf Social Media posteten Bilder von dunklen Wolken, hohen Wellen und sogar Windhosen im Süden und Südosten der Insel. Die Wetterphänomene wurden unter anderem von Santanyí und Colònia de Sant Jordi aus beobachtet.

Die Bilder bieten auch einen Ausblick darauf, was sich am Wochenende wettermäßig auf der Insel abspielen soll. Für Samstag (23.4.) gilt für den gesamten Süden und Osten, sowie weite Teile der Tramuntana-Küste die Warnstufe Gelb wegen starker Winde und hoher Wellen. Also schlechte Nachrichten für alle, die zu Sant Jordi nach Büchern stöbern wollten.

Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Km/h

Es werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Km/h in der Tramuntana und 70 Km/h in der Bucht von Palma de Mallorca sowie drei Meter hohe Wellen erwartet. Am besten sollte man sich nicht an der Küste aufhalten. Wenn es nicht zu vermeiden ist, sollte man äußerste Vorsicht walten lassen.

In den vergangenen Jahren sind immer wieder Urlauber verunglückt, weil sie die Wetterverhältnisse an der Küste unterschätzt haben. Aber: Die Warnstufe wegen heftiger Böen aus Südwesten gilt auch für das Inselinnere. Auch hier sollte man sich nicht leichtfertig nach draußen begeben.

Am Sonntag wird wieder alles besser

Die Temperaturen erreichen maximal 17 Grad und es soll im Laufe des Tages vor allem im Westen der Insel immer wieder zu Regenschauern kommen. Gegen Abend soll sich die Wetterlage ein wenig beruhigen.

Am Sonntag ist das Wetter wieder ein wenig besser. Die Sonne scheint, der Wind weht mäßig. Die Wellen werden maximal einen halben Meter hoch und das Thermometer klettert wieder auf für den Frühling angemessenere Temperaturen von um die 21 Grad. Vielleicht die beste Gelegenheit, nochmal auf den Rummel "Fira del Ram" in Palma zu gehen. /pss