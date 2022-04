Drei hochspezialisierte Einbrecher sind in den letzten Monaten in Palma und Port de Pollença in mindestens 26 Wohnungen eingebrochen. Die Nationalpolizei hat die drei Männer im Alter von 31, 32 und 33 Jahren jetzt verhaftet.

Wie die Polizei berichtet, hatten die Beamten der Einbruchseinheit aufgrund der Welle von Einbrüchen in den letzten Monaten in Häusern in Palma und Port de Pollença das Werk einer Bande vermutet und deswegen Untersuchungen eingeleitet.

Die Einbruchsserie begann am 29. Januar, als die drei Männer offiziell als Touristen auf die Insel kamen. Ihr Ziel war es aber, in kurzer Zeit in so viele Häuser wie möglich einzubrechen. Sie zielten auf bestimmte Wohngebiete und wohlhabende private Wohnsiedlungen ab, darunter Son Rapinya, s'Olivera, Can Domenge, Son Armadans, Bonanova und Son Espanyolet.

Polizei schließt weitere Festnahmen nicht aus

Die Kriminellen überwachten ihre Opfer eine Zeit lang unauffällig, um ihre Gewohnheiten herauszubekommen. Wenn sie sicher waren, dass niemand zu Hause war, öffneten die Türen der Häuser ohne Gewalt und am helllichten Tag. Dazu verwendeten sie eine Technik, die die Polizei "Impresioning" nennt. Dabei werden Folien aus verformbarem Aluminium auf das Schloss gepresst, sodass sie die Markierungen des Originalschlüssels eingravieren. Auf diese Weise können sich die Einbrecher eine Kopie des Schlüssels erstellen.

Da sich die Einbrüche in spezifischen Gegenden häuften, installierte die Polizei unauffällige Überwachungskameras. Dadurch ertappten sie zwei der Einbrecher auf frischer Tat in Son Rapinya. Im Inneren ihres Mietwagens fand die Polizei Bargeld, Schmuck und Einbruchswerkzeug. Der dritte Dieb befand sich zu diesem Zeitpunkt in Madrid, wo ihn Beamten aus Palma festnahmen. Die Nationalpolizei schließt nicht aus, weitere Personen in dem Zusammenhang festzunehmen.