Von Rasern und getunten Autos über Probleme mit dem Eigenheim sowie Betrügermaschen und geheimnisvolle Entdeckungen: Die Fernsehreihe "Terra Xpress XXL" deckt Mysterien im Alltag auf. Am Dienstag, 26. April läuft bei ZDFinfo um 13.25 Uhr die Folge "Geheimnisvolle Funde" aus dem Jahr 2017. Darin geht es laut Programmbeschreibung unter anderem nach Mallorca: "Plötzlich taucht eine uralte arabische Siedlung aus einem großen Stausee auf. Was hat ein riesiger Krater inmitten eines unerforschten Höhlensystems zu bedeuten?"

Renovierungsarbeiten bringen Wandmalereien zum Vorschein

Die anderen geheimnisvollen Funde sind fernab der Insel: "Bei Bauarbeiten in Dresden werden zwei steinerne Sphinxe zusammen mit einer Flaschenpost in der Erde gefunden. Wie kommen die Sachen dorthin? Symbole weisen auf Verbindungen zu einer Freimaurerloge hin. Der Fund einer alten chinesischen Mumie wirft Fragen auf. Was ist das für eine seltsame Substanz, die sich mit im Grab befindet? Deutsche Forscher haben das Rätsel nun entschlüsselt.

Bei Renovierungsarbeiten einen Schatz zu finden, klingt toll, ist es aber nicht immer. So geht es einer Familie in Berlin-Zehlendorf. Im Erdgeschoss ihrer Villa sollen die alten Tapeten endlich ab. Was dabei zum Vorschein kommt, versetzt die Familie in Staunen: farbenfrohe Wandmalereien in hervorragendem Erhaltungszustand. Außerdem: Der Abriss einer alten Fabrik droht zu scheitern, weil auch dort alte Wandmalereien entdeckt werden."