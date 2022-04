24 Grad und Sonne. Der Frühling auf Mallorca zeigt sich derzeit von seiner schönen Seite. Leider wird das tolle Wetter nun kurz unterbrochen. Es wird grau und ein paar Regentropfen werden wohl auch vom Himmel fallen. Die gute Nachricht: Schon bald wird es wieder sonnig.

Am Dienstag (26.4.) kann der Regenschirm zwar getrost daheim gelassen werden, gen Abend tauchen aber vermehrt Wolken am Himmel auf. Da zudem mal wieder der Saharastaub in der Luft umherschwirrt, ist es ziemlich diesig. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten mitunter böig. Die Temperaturen erreichen in der Inselmitte Höchstwerte von 24 Grad, an den Küsten ist es deutlich kühler bei 22 Grad in Palma de Mallorca, 20 Grad in Santanyí und 19 Grad in Cala Ratjada.

Der Mittwoch startet grau

Die Nacht bleibt wie in den vergangenen Wochen mild bei Tiefstwerten von 11 Grad. Einen wirklichen Sonnenaufgang um 6.53 Uhr wird es wohl nicht geben. Der Mittwoch startet grau, wenngleich es aber trocken bleiben soll. Der spanische Wetterdienst Aemet beziffert die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca tagsüber auf null Prozent, am Abend auf lediglich fünf Prozent. Immer wieder blitzt die Sonne hinter den Wolken durch. Nach dem Mittagessen lockert der Himmel zunehmend auf. Die Temperaturen bleiben konstant.

Am Donnerstagmorgen tröpfelt es wohl etwas. Der Niederschlag lässt die Staubkörner herabregnen und beschmutzt Autos und Terrassen. Das Auto kann danach in die Waschanlage gefahren werden, da es die restliche Woche trocken bleiben soll. Ansonsten sind auch am Donnerstag einige Wolken zu erwarten. Die Sonne zeigt sich dann und wann. Die Temperaturen sinken tagsüber minimal auf 23 Grad.

Wassertemperatur bei 16 Grad

Richtung Wochenende nimmt der Sonnenschein wieder zu. Einen strahlend blauen Himmel wird es aber weder Freitag noch Samstag oder Sonntag geben. Ein paar Wolken sind immer dabei. Die Temperaturen halten sich konstant bei 24 Grad. Die Wassertemperatur an der Playa de Palma liegt derzeit bei 16 Grad. Für den Start in die neue Woche prognostiziert Aemet derzeit Regen. /rp