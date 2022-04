Auf die grauen Wolken zuletzt folgt nun sonniges Strandwetter auf Mallorca. Leider hält es nicht allzu lange an. Spätestens in der neuen Woche wird es regnerisch auf der Insel.

Nach dem nebligen Morgen zeigt sich am Donnerstag (28.4.) im Tagesverlauf die Sonne. Die Strahlen werden auf ihrem Weg zur Erde durch die Staubwolke geschwächt, die von Saharastaub gebildet wird. Am späten Nachmittag zieht zudem eine graue Wolkenfront von Norden aus über die Insel. Der Wind weht etwas flotter in südwestliche Richtung. Gen Abend nimmt er sogar noch zu. Besonders böig wird es an den Küsten.

Höchstwerte um 22 Grad

Im Vergleich zu den vergangenen Tagen sinken die Temperaturen und erreichen Höchstwerte von 22 Grad im Süden um Palma de Mallorca, 21 Grad in Andratx, 20 Grad in Sóller und Inca, 19 Grad in Alcúdia und Cala Ratjada. In der Nacht bleibt alles wie gehabt. Die Werte fallen auf 11 bis 12 Grad.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Die Sonne geht am Freitag um 6.51 Uhr auf und hält sich den ganzen Tag stolz am Himmel. Den Saharastaub werden wir allerdings so schnell nicht los. Der Wind weht weiter zügig Richtung Südwest. Die Temperaturen steigen leicht. Wieder wird es im Süden wärmer als im Norden: 24 Grad in Palma de Mallorca, 23 Grad in Llucmajor, 21 Grad in Inca, 20 Grad in Cala Ratjada. Nachts wird es einen Zacken kühler und die Werte sinken unter die 10-Grad-Marke.

Perfektes Wetter für Stand-Up-Paddle

Am Samstag steigen die Temperaturen im Norden und in der Inselmitte deutlich auf dann bis zu 26 Grad. Die Sonne scheint wieder, allerdings ziehen auch ein paar Wolken am Himmel vorbei. Der Wind flaut ab und es wird wenig Wellengang erwartet: Perfektes Wetter, um eine Runde auf dem Stand-Up-Paddle-Brett zu drehen. Vergessen Sie die Sonnencreme nicht! Beim Sturz ins Meer können Sie sich auf eine Wassertemperatur von 17 bis 18 Grad an der Playa de Muro einrichten.

Sonntag nehmen die Wolkenanteile zu. Gen Abend steigt die Regenwahrscheinlichkeit. Die Temperaturen sinken auf Höchstwerte um die 24 Grad. In der neuen Woche sinken die Temperaturen weiter und es regnet wohl täglich. /rp