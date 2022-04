Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist am frühen Samstagmorgen (30.4.) bei einem Verkehrsunfall in der Gegend von Son Moro, in der Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar auf Mallorca ums Leben gekommen.

Gegen 6 Uhr morgens prallte der junge Mann im Carrer Primavera gegen ein Verkehrsschild und erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Rettungskräfte versuchten das Opfer wiederzubeleben, konnten das Leben des jungen Motorradfahrers aber nicht mehr retten. Die Ortspolizei von Sant Llorenç hat nun Ermittlungen eingeleitet, um die Unfallursache zu klären. /sw