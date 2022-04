Einsatzkräfte der Feuerwehr von Mallorca und Beamte der Guardia Civil haben am frühen Samstagmorgen (30.4.) einen 52 Jahre alten Mann gerettet, der beim nächtlichen Fotografieren am Aussichtspunkt Es Pontàs in Cala Santanyí von einer Klippe 15 Meter in die Tiefe gestürzt war. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann schwer. Die Rettungskräfte benötigten über drei Stunden, um ihn nach einer komplizierten Rettungsaktion in den Krankenwagen zu bringen. Dieser brachte ihn anschließend ins Krankenhaus Son Espases.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Rettungskräfte gegen halb eins in der Nacht von Freitag auf Samstag (29./30.4.). Das Opfer hatte sich mit zwei anderen Personen auf den Weg gemacht, um an dem bekannten Aussichtspunkt Nachtaufnahmen zu machen. Dabei rutschte der Mann offenbar ab und stürzte aus einer Höhe von etwa fünfzehn Metern die Klippe hinunter. 26-Jähriger stürzt vom Aussichtspunkt bei Santanyí Das könnte Sie interessieren: Panorama Betrunkener Autofahrer verursacht tödlichen Unfall in S'Estanyol auf Mallorca Panorama 29-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Sant Llorenç auf Mallorca Panorama Erneut tödlicher Verkehrsunfall auf Mallorca Die Rettungskräfte seilten sich zu der Stelle ab, an der sich der Verletzte befand, legten ihn auf eine Spezialtrage und hoben ihn mithilfe eines Flaschenzugsystems zurück an Land. Von dort aus wurde der Mann, der mehrere Verletzungen erlitten hatte, per Krankenwagen ins Krankenhaus Son Espases gebracht. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Besucher an dem beliebten Aussichtspunkt in die Tiefe stürzte. Im Mai 2017 etwa war ein 26-Jähriger sieben Meter in die Tiefe gestürzt und musste ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Son Espases gebracht werden. /sw