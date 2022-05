Beamte der Guardia Civil und Einsatzkräfte der Seenotrettung, Salvamento Marítimo, haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (30.4./1.5.) in der Nähe des Leuchtturms am Cap von Ses Salines ein Boot mit sieben männliche Migranten aufgegriffen. Die jungen Männer, allesamt Ma­gh­re­bi­ner, die gegen 1.10 Uhr an Land gebracht wurden, befinden sich offenbar alle in gutem Gesundheitszustand.

Weiteres Boot nahe Ibiza

Nur wenige Stunden später erreichte gegen 12.25 Uhr ein zweites Migranten-Boot die Balearen, dieses Mal die Küste von Ibiza. Die Beamten nahmen nahe der Playa Ses Figueretes weitere 11 männliche Migranten fest. Das Boot war zuvor Mitarbeitern der Zollaufsicht (Vigilancia Aduanera) aufgefallen. An dem zweiten Einsatz waren ebenfalls Einsatzkräfte der Seenotrettung beteiligt. Nachdem zum Jahreswechsel 2012/22 gleich mehrere Boote auf den Balearen eingetroffen waren, wurden in den vergangenen Monaten zuletzt keine weiteren gesichtet. Die Boote stechen fast immer in Algerien in See. Nach ihrer Ankunft auf den Balearen werden die Migranten innerhalb von 72 Stunden aufs Festland überstellt. Von dort werden sie dann in der Regel in ihre Heimatländer abgeschoben. /sw