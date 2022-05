Wie vom spanischen Wetterdienst Aemet angekündigt, ist es am Dienstag (3.5.) grau und regnerisch auf Mallorca geworden. Zu dem nassen Wetter können sich im Laufe des Tages Donner und Blitz gesellen. Besserung ist allerdings bald in Sicht.

Am Dienstag sind um die Mittagsstunden noch Starkregen und Gewitter zu erwarten. Eine Warnstufe hat Aemet aber nicht ausgegeben. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlicher Richtung. Am Nachmittag klart der Himmel kurz auf und die Sonne kommt raus. In der Nacht ist es dann wieder bedeckt.

Die Temperaturen: Die 20-Grad-Marke wird fast inselweit geknackt. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad. Nur an der Ostküste bleibt es etwas kühler, in Santanyì werden es nur 19 Grad. Die Nacht bleibt bei 11 bis 13 Grad angenehm.

Regen und Gewitter am Mittwoch

Für den Mittwochvormittag gibt Aemet eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent in Palma de Mallorca aus. Wieder kann es zu Gewitter kommen. Am Morgen ziehen Nebelschwadden durch das Flachland. Schon am frühen Nachmittag - gegen 14 Uhr - kommt es zum Wetterumschwung und die Sonne zeigt sich. Die Temperaturen bleiben im Vergleich zum Vortag unverändert.

Am Donnerstagvormittag können ein paar wenige Regentropfen zwar nicht ausgeschlossen werden, sie sind aber recht unwahrscheinlich. Ansonsten gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen bleiben konstant oder steigen leicht.

27 Grad am Wochenende

Die Sonne verdrängt am Freitag zunehmend die Wolken. Die Temperaturen steigen an und erreichen Höchstwerte von 24 Grad. Der Blick aufs Wochenende lässt das Herz frohlocken: Die Sonne scheint - ein paar Wolken gibt es wohl auch - und die Temperaturen ziehen weiter an. Am Sonntag sollen es gar 27 Grad in der Inselmitte werden. Trauen Sie sich bei einer Wassertemperatur von 16 Grad an der Playa de Palma schon ins Meer? /rp