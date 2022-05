Die Nationalpolizei hat auf Mallorca einen Mann festgenommen, der in mehreren Hotels an der Playa de Palma Gäste bestohlen haben soll. Der 53-Jährige habe sich am Frühstücksbuffet unter die Urlauber gemischt und ihnen ihre Wertsachen abgenommen.

Bei einer der Taten bemerkte eine Frau, dass der Dieb ihre Tasche entwenden wollte. Der Mann floh und konnte weder vom Opfer noch vom zur Hilfe geeilten Hotelpersonal eingeholt werden. Der Mann wurde nach Ermittlungen der Polizei am Samstag (30.4.) festgenommen. Ihm werden mindestens sechs Diebstähle zur Last gelegt, allerdings sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Ersten Erkenntnissen zufolge war er vor den Osterfeiertagen auf die Insel gekommen. In der Vergangenheit war der Täter schon in anderen spanischen Städten wegen ähnlicher Straftaten festgenommen worden. /pss