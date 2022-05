In Palma de Mallorca gibt es aktuell 25 wertvolle Rassehunde zu verschenken: Sie sind zwischen acht und zwölf Monate alt und wurden am 11. Januar bei einem Einsatz der Guardia Civil in erbärmlichen Zustand in einer Zoohandlung befreit. Die Hunde wurden zunächst in Palmas Tierheim Son Reus gebracht, wo sie sich seitdem erholt haben und von Freiwilligen und Mitarbeitern des Zentrums gepflegt und betreut werden.

Mehr zum Thema 25 Hunde in erbärmlichem Zustand aus Tierhandlung auf Mallorca gerettet