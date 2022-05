Bis zum Sommerbeginn 2022 sind es zwar noch knapp anderthalb Monate hin, das Wetter auf Mallorca wird nun aber schon sommerlich. Nach den wenigen Tropfen am Montagmittag (9.5.) liegt die Regenwahrscheinlichkeit für die restliche Woche laut dem spanischen Wetterdienst Aemet bei 0 Prozent in Palma de Mallorca. Zudem steigen die Temperaturen rasant an. Von knapp 25 Grad am Montag geht es rauf bis zu 34 Grad am Sonntag.

Um 6.38 Uhr zeigt sich die Sonne am Dienstag. Im Süden Mallorcas kann im Verlauf des Nachmittags die ein oder andere Wolke am Himmel entlangziehen. Der Wind weht schwach aus wechselnder Richtung, an den Küsten etwas böiger.

Große regionale Unterschiede

Die Temperaturen steigen leicht im Vergleich zum Montag. Auffällig sind die großen regionalen Unterschiede, die sich im Wochenverlauf verstärken werden. In der Inselmitte um Santa Maria del Cami sind es 27 Grad. Im Südwesten um Andratx nur 22 Grad. In Palma de Mallorca sollen es 25 Grad werden, 23 bis 24 Grad in Cala Ratjada. Um 20.53 Uhr verabschiedet sich die Sonne. Die Nacht bleibt wie in den vergangenen Wochen mild bei Werten von 11 bis 13 Grad.

Am Mittwochvormittag sind noch ein paar Wolken am Himmel zu erblicken, diese verziehen sich am Nachmittag. Im Norden steigen die Temperaturen: 29 Grad in Sa Pobla, 23 Grad in Palma de Mallorca. Nachts bleibt die Lage unverändert.

Die Temperaturen nähern sich der 30-Grad-Marke auf Mallorca

Die Warmluftfront zieht am Donnerstag gen Süden. Im Norden sinken daher die Temperaturen leicht: 23 Grad in Cala Ratjada, 25 Grad in Pollença. In der Inselmitte könnte bei prognostizierten 29 Grad eventuell schon die 30-Grad-Marke geknackt werden. Die Sonne scheint den ganzen Tag.

Gen Wochenende werden die 30 Grad auf jeden Fall überschritten. Hauptsächlich in der Inselmitte. Der Sonnenschein bleibt erhalten. In Inca sollen es am Sonntag die angesprochenen 34 Grad werden. Zu einer Hitzewarnung fehlen dann nur noch zwei Grad mehr. An der Küste bleibt es bei 26 Grad in Andratx und Cala Ratjada dabei wesentlich kühler. Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma liegen derzeit (Stand Montag 9.5.) bei 19 Grad. /rp