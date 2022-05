Der Mann, der im Juli 2020 seine Frau in Palma totgeprügelt haben soll, steht nun vor Gericht. Beim Prozessauftakt am Montag wies er die Schuld am Tod seiner Frau allerdings von sich. Er beschuldigte stattdessen das Opfer, ihn angegriffen zu haben. Dabei sprachen allerdings Beweise und eine Zeugenaussage gegen seine Version der Ereignisse.

Mehr zum Thema Frau auf Mallorca stirbt nach Attacke durch Ehemann