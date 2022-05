Wohl dem, der einen Pool auf Mallorca hat. Es wird heiß in den kommenden Tagen auf der Insel. Die Temperaturen knacken die 30-Grad-Marke und halten sich auf hohem Niveau.

Am Mittwoch (11.5.) bleibt es noch vergleichsweise mild. In Inca und Sa Pobla werden es 27 Grad. An den Küsten deutlich weniger: 24 Grad in Cala Ratjada, 23 Grad in Palma de Mallorca, 22 Grad in Santanyì und 21 Grad in Andratx. Die wenigen Wolken, die am frühen Nachmittag am Himmel zu sehen sind, verziehen sich gen Abend. Der Sonnenuntergang um 20.54 Uhr sollte gut zu sehen sein.

Nebel im Osten Mallorcas

Weniger als 12 Grad werden es in der Nacht nicht. Am Vormittag schießen die Temperaturen dann wieder in die Höhe, wenngleich sich die Werte im Vergleich zum Mittwoch nicht ändern. Im Osten kann es am Donnerstagmorgen neblig werden. Tagsüber lacht die Sonne am Himmel.

Die Hitzewelle startet auf der Insel

Ab Freitag setzt dann die Hitzewelle voraussichtlich ein. In der Inselmitte, aber auch im Sóller-Tal wird die 30-Grad-Marke geknackt, aber auch nur knapp. An den Küsten bleibt es bei Temperaturen um die 25 Grad erneut deutlich kühler. Die Sonne scheint bei wenigen Wolken. Der Wind weht schwach, an der Küste etwas flotter.

Am Wochenende setzt sich der Trend fort. Das Wetter bleibt schön, die Temperaturen steigen Stück für Stück. Am Samstag liegen die Höchstwerte weiter bei 31 Grad, am Sonntag bei 32 Grad. Wobei die Temperaturen an den Küsten sich langsam der 30-Grad-Marke nähern. In der neuen Woche geht es genauso weiter. Die Temperaturen erreichen dann bis zu 33 Grad laut derzeitiger Prognose. Regen ist erstmal nicht in Sicht.

So warm ist das Wasser im Meer vor Mallorca

Die Wassertemperaturen im Meer sind weiterhin frühlingshaft frisch. An der Playa de Palma sind es 19 Grad, an der Playa de Muro sollen die Temperaturen in den kommenden Tagen laut Aemet von 17 auf 19 Grad steigen. Zudem herrscht nur wenig Wellengang. /rp