Die Staatsanwaltschaft auf Mallorca verlangt zwei Jahre Haft für zwei Mitarbeiterinnen der Schule La Salle in Palma de Mallorca. Die Frauen waren im Mai 2019 verantwortlich für die vierjährige Naia, die an einer Lebensmittelallergie verstarb. Eine Frau arbeitete als Pausenraumaufsicht, die andere war in der Mensa für Allergiker zuständig. Das Mädchen aß ein Sandwich-Eis, das zwar laktosefrei war, aber Milchproteine beinhaltete. Diese verursachten bei dem Kind einen schweren allergischen Schock, weswegen sie innerhalb kürzester Zeit starb.

