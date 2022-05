Auf Mallorca und im Rest von Spanien könnte Abtreibung bald auch für sehr junge Frauen einfacher werden. Während konservative Gerichte in den USA dabei sind, den Schutz auf das Recht auf Abtreibung zu verringern, zielt die Regierung in Madrid in die andere Richtung: Eine derzeit in der Ausarbeitung befindliche Gesetzesänderung sieht vor, dass auch junge Mädchen von 16 und 17 Jahren künftig ohne die Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen können. Das geht aus einem Bericht des spanischen Radiosenders "Cadena Ser" hervor.

Wie es heißt, soll der Gesetzesentwurf am kommenden Dienstag (17.5.) im Ministerrat vorgestellt werden. Der Anstoß dafür war aus dem spanischen Gleichstellungsministerium unter der Leitung von Ministerin Irene Montero (Linkspartei Podemos) gekommen. Bisher müssen Minderjährige eine Einverständniserklärung ihrer Eltern vorlegen, wenn sie ihre Schwangerschaft abbrechen möchten. Dies soll nun – zumindest für Jugendliche ab 16 – nicht mehr nötig sein. Dadurch erhofft man sich, dass die Mädchen sich bei der Abtreibung nicht dubioser Praktiken bedienen, sondern diese im öffentlichen Gesundheitssystem durchführen lassen. Dies solle auch dazu führen, die Fälle besser statistisch analysieren und gezieltere Präventionsarbeit bieten zu können, so die Erklärung. Zusätzlich sollen Frauen mit diagnostizierten starken Menstruationsbeschwerden laut dem Gesetzesentwurf künftig ein Recht auf drei zusätzliche Krankheitstage im Monat haben. Auch die Mehrwertsteuer (IVA) für weibliche Hygieneprodukte wie Binden oder Tampons soll wegfallen. /somo