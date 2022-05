Ein 56-jähriger Mann, der im Juli 2020 in Palma de Mallorca seine Frau so geschlagen und getreten hatte, dass sie daran verstarb, ist am Donnerstag (12.5.) für schuldig befunden worden. Das Gericht verurteilte ihn wegen Mordes an seiner Frau sowie häuslicher Gewalt zu 26 Jahren Haft.

Nur wenige Stunden nach Prozessende gaben die Richter ihr einstimmiges Urteil bekannt. Sie gaben der Anklage in allen Punkten recht. Diese hatte dank eines Zeugen die Tat sehr detailliert beschreiben können. Prozessbeginn gegen Mann, der seine Frau in Palma de Mallorca totgeprügelt haben soll Mallorca: Das Opfer hatte ihren Mann bereits mehrfach wegen häuslicher Gewalt angezeigt Der Mann war mit seiner Frau erst wenige Tage vor dem Angriff im Juli 2020 in die Wohnung eines Freundes im Stadtviertel Son Cotoner in Palma eingezogen. Sie hatte ihn zuvor bereits drei Mal wegen häuslicher Gewalt angezeigt, das Paar hatte zeitweise getrennt gelebt. Die Nacht vor dem Vorfall verbrachte der Angeklagte außerhalb des Hauses und hatte das Handy sowie 50 Euro seiner Frau ohne ihre Erlaubnis mitgenommen. Als er zurückkam, stellte sie ihn zur Rede und ein Streit brach aus. Der Mann schlug daraufhin dem Opfer mehrmals mit der Faust ins Gesicht, sodass sie zu Boden fiel. Sie schaffte es aufzustehen und ging in die Küche. Doch der Täter verfolgte sie und schlug weiter auf sie ein. Als sie zu Boden fiel, fing er an, ihr ins Gesicht und auf den Kopf zu treten. Die Frau erlitt eine schwere Hirnverletzung und blieb blutend liegen bis die Polizei eintraf. Acht Tage später erlag sie an ihren Verletzungen.