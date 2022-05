Eine 41-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Felanitx im Osten Mallorcas ums Leben gekommen. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr stieß gegen 16 Uhr ein LKW frontal mit dem Renault der Frau zusammen. Ein 16-jähriger Mofa-Fahrer fuhr daraufhin gegen die Unfallfahrzeuge und verletzte sich leicht. Er wurde von den Rettungsdiensten in das Krankenhaus in Manacor gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Die 41-Jährige verstarb noch am Unfallort. Die Rettungsdienste befreiten die Frau aus dem Auto und versuchten 40 Minuten lang vergeblich, sie wiederzubeleben. Medien identifizieren das Unfallopfer als die bekannte Betreiberin eines Restaurants in Felanitx. Die Polizei leitet nur Ermittlungen dazu ein, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Drei Stürze und ein Verkehrsunfall an einem Tag auf Mallorca Der Donnerstag war auf Mallorca ein Tag voller Unglücke: Innerhalb von 24 Stunden starben drei Menschen bei Stürzen. Ein Urlauber, laut Medienberichten ein Niederländer, starb beim Sprung ins Meer vor Santa Ponça unter den Augen seiner Freundin und des gemeinsamen Sohnes. Die Freundin filmte das Unglück. Ein britischer Urlauber starb, als er von einem Balkon im siebten Stock eines Hotels in Magaluf stürzte. Vorher hatte er am Geländer herumgeturnt und ein merkwürdiges Verhalten gezeigt. Das Unglück wurde ebenfalls von Augenzeugen gefilmt. In der Nacht zuvor war eine 41-Jährige in Lloseta aus dem dritten Stock eines Hauses gestürzt und hatte sich dabei tödlich verletzt.