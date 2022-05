Etwa fünfzehn Jugendliche haben sich am Freitagnachmittag (13.5.) an der Playa de Palma auf Mallorca eine Massenschlägerei geliefert. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr auf Höhe des "Balneario 5", also in der Nähe des Partytempels Megapark. Einer der Teilnehmer der Auseinandersetzung blieb bewusstlos am Boden liegen und musste ärztlich versorgt werden.

Augenzeugen kritisierten, dass die Polizei sehr lange gebraucht habe, um vor Ort zu erscheinen. "Die ersten Beamten waren erst nach einer halben Stunde da", zitiert die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" einen von ihnen. "Es gibt hier kaum Polizei. Dabei sind schon jetzt hier viele Jugendliche auf Klassenfahrt, die viel trinken und aggressiv werden können."