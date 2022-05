In den frühen Morgenstunden des Samstag (14.5.) sind im Stadtteil El Terreno in Palma de Mallorca sieben Autos abgebrannt. Das Feuer brach gegen vier Uhr morgens auf einem öffentlichen Parkplatz im Carrer Dos de Maig aus. Offenbar entstanden die Flammen in einem Auto, das sich zwischen zwei Lieferwagen befand, in denen einige Personen normalerweise übernachten.

