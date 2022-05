Beim Einsturz des Dachs einer bekannten Spielhalle in Palma de Mallorca sind am Sonntagnachmittag (15.5.) drei Personen verletzt worden. Es handelt sich um Angestellte des Betriebs.

Der Vofall ereignete sich gegen 15 Uhr in der Ausfahrtsstraße Carrer Manacor. Offenbar stürzte eine Zwischendecke des Gebäudes ein. Die Opfer erlitten leichte Verletzungen im Gesicht und am Kopf und wurden sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr von Palma hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen des Einsturzes zu klären und um zu prüfen, ob die Struktur des Spielsalons beschädigt wurde. Als Präventivmaßnahme das Lokal vorläufig geschlossen worden. /pss