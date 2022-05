In der Nacht von Sonntag (15.5.) auf Montag kommt es auf Mallorca zur ersten Mondfinsternis des Jahres. Die partielle Finsternis beginnt um 4.28 Uhr und endet um 7.55 Uhr. Eine totale Mondfinsternis findet zwischen 5.29 Uhr und 6.45 Uhr statt. Einschränkend ist jedoch zu sagen, dass der Mond auf den Balearen bereits um 6.38 Uhr untergeht, sodass man nur den Beginn der Finsternis sehen kann.

In diesem Fall tritt zusätzlich das Phänomen des "Blutmondes" auf. Der rote Schimmer ist darauf zurückzuführen, dass sich Sonne, Erde und Mond so ausrichten, dass die Erde genau in der Mitte steht und den Mond vollständig verdeckt. Das wenige Sonnenlicht, das die Erdatmosphäre durchdringt, wird gebrochen und auf die Mondoberfläche projiziert. Infolgedessen erscheint der Trabant orange oder rötlich. Die Erdatmosphäre wirkt wie ein Lichtfilter.

Mond steht niedrig

Wettertechnisch sollte der Betrachtung nichts im Weg stehen. Die staatliche Wetteragentur Aemet sagt für den Zeitraum einen klaren Himmel auf der ganzen Insel voraus. Allerdings steht der Mond derzeit recht tief. Am besten sucht man sich also einen Ort, an dem die Sicht nicht eingeschränkt ist und auch wenig andere Lichtquellen vorkommen. Hausdächer im Dorf, Strände oder auch das Tramuntana-Gebirge sind gute Orte für eine uneingeschränkte Sicht.

Im Gegensatz zur Sonnenfinsternis ist es bei der Mondfinsternis nicht notwendig, einen Augenschutz zu verwenden. /pss