In der Küche des bekannten Restaurants Ritzi in Palma de Mallorca ist am Sonntag (15.6.) gegen 22 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen ein Brand ausgebrochen, der schnell gelöscht werden konnte. Damit die Rettungskräfte durchfahren konnten, sperrte die Polizei zeitweise den Carrer Sant Joan im Ausgehviertel Lonja.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Es gab keine Verletzten und nur geringen materiellen Schaden. Ritzi auf Mallorca: die Restaurants von Bashkim Osmani Bei dem Lokal handelt es sich um das Zweitrestaurant des Ritzi in Portals, das als ein Treffpunkt der High Society auf Mallorca gilt. Beide Restaurants gehören dem Unternehmer Bashkim Osmani. Er wird von der Polizei beschuldigt, der Kopf eines weit umspannenden Drogenhandels-Netzwerkes zu sein und befindet sich derzeit auf Mallorca in Untersuchungshaft. Beide Restaurants waren, ebenso wie die BO-Hotels und die Villa von Osmani, im Februar von der Polizei bei einer internationalen Razzia durchsucht worden. Osmani, der die Vorwürfe gegen ihn bestreitet, wurde praktisch zeitgleich in Kroatien festgenommen und später nach Spanien ausgeliefert.