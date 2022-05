Die Hitzewelle auf Mallorca dehnt sich nicht nur aus, sondern legt auch noch einen Zahn zu. In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen auf 38 Grad ansteigen. Das Inselwetter bleibt sonnig.

Nach dem sommerlichen Wochenende sind die Temperaturen am Montag (16.5.) leicht gefallen. Nach dem Sonnenuntergang um 20.58 Uhr kühlt es lediglich auf 14 Grad im Sóller-Tal ab, in Palma de Mallorca bleibt es nachts bei 16 Grad recht mild.

Nebel am Morgen

In den frühen Morgenstunden kann es am Dienstag im Flachland zu Nebelbänken kommen. Tagsüber scheint die Sonne bei wenigen Wolken. In der Inselmitte um Inca sind bis zu 32 Grad möglich, an den Küsten bleibt es kühler. Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert 27 Grad in Palma de Mallorca, 26 Grad in Cala Ratjada und Andratx. Der Wind weht schwach aus wechselnder Richtung, an den Küsten etwas böiger. Nachts bleibt es bei Werten um die 15 Grad.

Am Mittwoch geht es praktisch genauso weiter. Wieder wird es am Morgen neblig, tagsüber strahlt die Sonne am Himmel. Am Vormittag ziehen wenige Wolken auf, die am Nachmittag verschwinden. Die Temperaturen steigen. 34 Grad werden es in Inca, 31 Grad in Palma de Mallorca und 30 Grad in Pollença.

Die große Hitze kommt am Wochenende

Am Donnerstag halten sich die wenigen Wolken beständig am Himmel. Die Tagestemperaturen bleiben unverändert, nachts wird es wärmer. Der Hitzeschub soll wie bereits in der vergangenen Woche zum Wochenende kommen. Am Freitag bleibt es bei Höchstwerten von 34 Grad in der Inselmitte noch vergleichsweise angenehm. Für Samstag sind dann 37 Grad vorhergesagt, Sonntag gar 38 Grad. Besonders heiß wird es dabei in der Inselmitte. Da ab 36 Grad die Warnstufe Gelb wegen Hitze gilt, dürfte diese für das Wochenende noch folgen. Derzeit gehen die Wetterwarnungen nur bis Mittwoch.

Das Wasser im Meer vor Mallorca wird langsam wärmer. An der Playa de Muro sind es 21 Grad, an der Playa de Palma 22 Grad. /rp