Es ist nicht das erste Massaker dieser Art auf Mallorca: Erneut haben Hunde auf Fincas der Insel Schafe gerissen. Betroffen sind dieses Mal die Eigentümer von drei Fincas zwischen Santa Margalida und Muro.

Die Bilanz der Attacke zweier weißer Huskys, die zu einer Finca in Muro gehören: drei tote Gänse, acht Hühner, eine Ziege, zehn Schafe und sechs Lämmer. Allerdings wartet einer der Besitzer immer noch auf den Tierarzt, sodass noch vier weitere Schafe auf der Liste hinzukommen könnten.

Beim ersten Angriff wurde drei Gänse getötet

Der erste Angriff, bei dem die drei Gänse starben, fand am Samstag, den 7. Mai, statt. In der darauffolgenden Woche ging es mit einer größeren Anzahl von Tieren weiter. Einer der Eigentümer fand am vergangenen Donnerstag sechs seiner sieben Schafe tot auf. Als er am Samstag zur Finca ging, um das letzte lebende Schaf zu scheren, traf er die beiden Hunde erneut an, fotografierte und erkannte sie.

Nachdem der Schafbesitzer alle relevanten Unterlagen an die Guardia Civil geschickt hatte, suchte er gemeinsam mit anderen Nachbarrn die Besitzerin der Hunde auf, die nach Aussage des Betroffenen einräumte, dass die Hunde entlaufen und nicht zurückgekehrt seien. "Das ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert", bedauert er und zeigte sich empört darüber, dass die Hunde seit einer Woche entkommen waren, ohne dass die Besitzerin etwas unternommen hätte.

Angst vor Angriffen auf Menschen

Ein Hoffnungsschimmer sei nun, dass die Besitzerin immerhin zugegeben habe, dass es ihre Hunde seien. Allerdings zweifelt der Geschädigte an ihren Versprechungen, die Tiere loswerden zu wollen: "Sie sagte, dass sie sich darum kümmern wolle, aber letztes Jahr hat sie dasselbe gesagt."

Die Eigentümer der Grundstücke zwischen Santa Margalida und Muro leben nach eigener Aussage in ständiger Angst, dass sie bei einem Besuch ihrer Finca die Herde tot vorfinden. Schon im März vergangenen Jahres hatten dieselben großen Hunde in dem Gebiet gewildert, wobei sie 20 Schafe rissen und weitere verletzten. "Es sieht so aus: Im Moment greifen die Hunde Schafe an, aber wenn sie keine Tiere finden, werden sie vielleicht auch Menschen angreifen", sagt ein Nachbar. /bro