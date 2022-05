Es wird heiß am Wochenende auf Mallorca. Bis zu 38 Grad sind in der Inselmitte möglich. Und das im Mai. Man denkt gleich wieder an den Klimawandel. "Dabei ist es gar nicht so ungewöhnlich", sagt ein Sprecher des spanischen Wetterdienstes Aemet auf den Balearen. "2015 hatten wir in Sóller im Mai 40,6 Grad erreicht. Alle fünf bis zehn Jahre wird es so heiß."

Warme Luftmassen aus Afrika sind für die Hitze in Spanien verantwortlich. "Dabei betrifft das mehr das Festland und weniger Mallorca", sagt der Aemet-Sprecher. Spanienweit könnte es zur einer Hitzewelle kommen, die es bislang seit Aufzeichnung der Wetterdaten noch nie so früh im Jahr gab. Ab wann ist es offiziell eine Hitzewelle? Für eine Hitzewelle müssen jedoch drei Faktoren erfüllt werden: die Temperaturen müssen entsprechend hoch sein, die Hitze mindestens drei Tage andauern und mindestens zehn Prozent des Landes oder der Region betreffen. "Auf Mallorca liegt die Temperaturgrenze für eine Hitzewelle bei 36 Grad. Es wird wohl sehr grenzwertig, ob es zu einer solchen auf der Insel kommt", so der Sprecher. MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus Besonders heiß wird es in der Inselmitte. "Das liegt daran, dass in diesen Tagen kaum Wind auf dem Land weht, an den Küsten aber schon", sagt der Sprecher. Der auflandige Wind ist durch das kühle Meerwasser nicht so warm und senkt die Temperaturen in den Küstengebieten. Sonnig, aber Saharastaub zirkuliert In Palma de Mallorca schwanken die Temperaturen daher in den kommenden Tagen auch nur unwesentlich. Am Donnerstag 30 Grad, Freitag und Samstag 31 Grad, Sonntag 32 Grad. Anders sieht es in Inca aus: Donnerstag 32 Grad, Freitag 33 Grad, Samstag 36 Grad, Sonntag 38 Grad. Die Sonne scheint praktisch die ganze Woche. Am Wochenende taucht die ein oder andere Wolke auf. "Die warmen Luftmassen aus Afrika führen zudem Saharastaub mit sich. Die Staubwolken zirkulieren ab Freitag über Mallorca und sorgen dafür, dass der Himmel nicht mehr so strahlendblau ist", sagt der Aemet-Sprecher. Kommende Woche wird es kühler Eine Hitzewarnung hat der Aemet für das Wochenende auf Mallorca noch nicht ausgegeben, die könnte aber noch zeitnah folgen. Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma betragen derzeit 21 bis 22 Grad. Ab Montag wird es dann wieder kühler und die Temperaturen sinken an manchen Orten wieder unter die 30-Grad-Marke.