Besorgte Anrufe, Whatsapps und Emails gingen am Mittwochvormittag (18.5.) bei der MZ ein: Bei Camp de Mar in der Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca brenne es. Entsprechende Bilder wurden mitgeschickt. Darauf zu sehen: Weiße Schwaden, die über dem Wasser wabern und teilweise auch ins Land ziehen.

Ein Großfeuer wurde allerdings nicht gemeldet. Vielmehr handelt es sich also wohl um ein Nebelfeld, dass auf dem Meer entstanden ist. Ein Sprecher des staatlichen Wetterdienstes Aemet war überrascht, dass dieses Nebelfeld überhaupt bemerkt wurde. "Wir haben im Laufe des Vormittags an der Ostküste mehrere solche Felder beobachtet, in der Bucht von Palma eher wenige."

"Diese Art Nebelfelder entsteht durch die warmen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit", erklärt er. "In der Nacht kühlt die Luft über dem Meer ab, und so bildet sich dieser Nebel." Meistens löse sich dieser bereits in den frühen Morgenstunden auf. In manchen Fällen werde er aber von Luftströmungen ins Land getrieben. Dort verschwinde er dann schnell. /pss