Die Polizei in Palma de Mallorca ist alarmiert: Bei insgesamt vier Bränden sind am Wochenende 17 Autos zerstört worden, weitere sieben wurden beschädigt. Zwei dieser Brände waren wohl nicht beabsichtigt, die anderen beiden aber laut Polizei Brandstiftung. Am Samstag gegen vier Uhr morgens brannten sieben Autos in einem Parkplatz in Palmas Viertel El Terreno unkontrolliert.

Die Feuerwehr hatte Mühe, die großen Flammen unter Kontrolle zu bringen. Sieben weitere Autos und ein Motorrad wurden dabei beschädigt. Hier geht die Nationalpolizei von Brandstiftung aus. Ebenfalls beabsichtigt war wohl das Feuer am Sonntag gegen 17 Uhr: In einem Parkplatz in der Carrer Mare de Déu de la Victòria im Viertel Can Capes, in dem viele verlassene Fahrzeuge stehen, zerstörten die Flammen acht weitere Autos.

Polizei will eine größere Brandserie in Palma verhindern

Die beiden mutmaßlich unbeabsichtigten Feuer zerstörten jeweils nur ein Auto. Am Freitagabend gegen 23 Uhr brannte ein Wagen im Viertel La Soledad an der Straßenkreuzung zwischen Carrer d'Amer und Carrer Bogotá. Die Polizei vermutet, dass ein Obdachloser dort wohnte und das Feuer von einem kleinen Ofen verursacht wurde, mit dem er kochte. Früh morgens am Samstag um vier Uhr zerstörte ein Feuer einen Renault Clio, der im Viertel Son Rapinya an der Carrer de Murcia in der Nähe einer Tankstelle stand. Das Feuer war wohl durch die Batterie eines Elektrorollers verursacht worden, der im Wagen lag. Der Besitzer des Autos versuchte im ersten Moment den Brand selbst zu löschen, aber schaffte es nicht und erlitt Verbrennungen an einem Arm.

Etwa die Hälfte der am Wochenende niedergebrannten Autos waren laut Sicherheitskräften verlassen. Die Polizei hat in Palma die Überwachung verstärkt und ermittelt in den Fällen der Brandstiftung. Sie wollen verhindern, dass die Brandserie größer wird. Sie befürchten eine ähnliche Welle an Bränden wie bei Müllcontainern. In anderen Jahren wurden in Palma Hunderte Müllcontainer von verschiedenen Brandstiftern zerstört. /mwp