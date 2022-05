Rettungskräfte in Palma de Mallorca haben am Donnerstagmorgen (19.5.) einen 85-Jährigen vor dem Ertrinken gerettet. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr an der Cala Estancia.

Mehrere Augenzeugen beobachteten den Mann, der sich im Wasser befand und dem es offensichtlich nicht gut ging. Rettungsschwimmer konnten den Mann an Land holen. Dort führten sie erste Wiederbelebungsmaßnahmen durch, bis der Krankenwagen eintraf. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. /pss Strömungen, Flaggen, anderen helfen: So baden Sie sicher im Meer vor Mallorca