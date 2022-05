Ein 21-jähriger Straftäter ist der Nationalpolizei auf Mallorca entkommen, als er in der Polizeiwache an der Playa de Palma verhört werden sollte. Der Algerier war in der Nacht auf Dienstag (17.5.) nach einem gewalttätigen Überfall auf einen Urlauber festgenommen worden. Der Mann ist polizeibekannt und hat bereits eine längere Liste an Vorstrafen.

Am Dienstag wurde der 21-Jährige von Polizeibeamten in ein Zimmer zu einem Gespräch mit seinem Anwalt gebracht. Beamte bewachten die Tür des Raumes. Der Mann schaffte es allerdings, aus dem Fenster der Wache auf die Straße zu springen. Obwohl die Polizisten sofort die Flucht bemerkten, war der Algerier nicht mehr aufzufinden. Eine Beschreibung des Straftäters wurde an alle Streifenwagen im Stadtgebiet von Palma herausgegeben.

Urlauberwehrte sich

Der Mann hatte in der Nacht auf Dienstag an der Playa de Palma einen Urlauber von hinten angefallen und versucht, ihn mit dem Arm zu strangulieren, um ihm anschließend seine Wertsachen abzunehmen. Doch der Tourist wehrte sich, rang mit dem Täter und schaffte es, sich zu behaupten. In diesem Moment kam eine Polizeistreife am Ort des Geschehens vorbei und nahm den Angreifer fest. Er wurde in die Polizeiwache an der Playa de Palma gebracht, wo er die Nacht verbrachte.

Wo sich der 21-Jährige aufhält, ist unklar. Die Nationalpolizei vermutet den Täter in Palmas Stadtteil Son Gotleu, von wo aus er sich auf den Weg gemacht haben könnte, um Urlauber an der Playa de Palma zu überfallen. Wahrscheinlich, so die Vermutung der Beamten, versteckt er sich in einer Wohnung und wartet zunächst einige Tage ab, bevor er sich wieder auf die Straße traut.

Der Algerier, der 2020 mit einem Boot als Migrant auf die Insel gekommen war, wird mit einer Bande in Verbindung gebracht, die Häuser in Palma besetzen. Bereits mehr als 15 Mal wurde der Mann von der Polizei festgenommen, seit er sich in Spanien aufhält.

Bereits mehrfach wegen Überfällen festgenommen

Der Verdächtige befindet sich irregulär in Spanien, gilt als gefährlich und ist in Polizeikreisen wohlbekannt. Er wurde bereits mehrfach wegen Diebstählen und Raubüberfällen festgenommen, einige davon auch unter Gewaltanwendung.

In einer ersten Version der Meldung war von einem 25-jährigen Algerier die Rede. Außerdem hieß es, der Urlauber sei nach der Attacke bewusstlos gewesen und bestohlen worden. /jk