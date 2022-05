Die ansteigende Hitze auf Mallorca macht sich mittlerweile auch in der Nacht bemerkbar: In der Gemeinde Capdepera im Nordosten der Insel hat der spanische Wetterdienst Aemet von Mittwoch (18.5.) auf Donnerstag Tiefstwerte von über 20 Grad gemessen. Ab dieser Schwelle gilt eine Nacht als "tropisch".

Die Gemeinde, zu der unter anderem auch der beliebte Urlaubsort Cala Ratjada gehört, war laut Aemet nicht die einzige, in der die Temperaturen sehr hoch waren. In Palma de Mallorca, an der Messstation Porto Pi, und im Tramuntana-Dorf Banyalbufar wurden in derselben Nacht 19 Grad gemessen.

13 Grad in Campos

In Portocolom und Port de Sóller waren es 18 Grad, in der Deutschen-Hochburg Santanyí sowie in Colònia de Sant Pere und in Manacor 17 Grad. Etwas kühler war es hingegen in den Bergen bei Lluc (15 Grad), in der Gemeinde Calvià (14 Grad) und in Campos (13 Grad).

Die hohen Temperaturen werden durch warme Luftmassen ausgelöst, die aus Süden von Afrika auf die iberische Halbinsel und auf die Balearen strömen. Nach aktuellem Stand sollen die Temperaturen bis mindestens Sonntag (22.5.) weiter steigen und erst ab Montag wieder fallen.