Zwei Monate hat es gedauert, jetzt ist die Superyacht "Zen" des chinesischen Milliardärs Jack Ma wieder im Einsatz. Das 88 Meter lange Schiff, das erst 2021 vom Stapel lief, befand sich seit Mitte März auf der Werft im Hafen von Palma de Mallorca. Am Freitagnachmittag (20.5.) durchkreuzte das Schiff die Bucht von Palma und machte vor Coll d'en Rebassa Halt.

Der Gründer des Onlinehandels-Giganten Alibaba scheint Gefallen an der Insel gefunden zu haben. Bereits im Oktober 2021 war er in Ibiza aufgetaucht, nachdem er monatelang aus der Öffentlichkeit verschwunden war. Zuvor hatte er im Oktober 2020 eine folgenschwere Rede gehalten, in der er den von staatlichen Banken dominierten Finanzsektor des Landes als veraltet und rückständig kritisierte. Kurz darauf war der Börsengang der Alibaba-Finanztochter Ant Group abgeblasen worden, weil Ma bei der politischen Führung des Landes offenbar in Ungnade gefallen war.

Zwischendurch gab es auch Gerüchte darüber, ob sich Ma eventuell eine Immobilie auf Mallorca zulegen will. Nach Angaben der "South China Morning Post" handelte es sich allerdings um eine Forschungsreise. Ma wollte sich angeblich über die Landwirtschaft und nachhaltige Technologien informieren. Die Zeitung gehört der Unternehmensgruppe Alibaba.

Die Superyacht "Zen" kann eine Maximalgeschwindigkeit von 20 Knoten (37 Km/h) erreichen. Sie lief 2021 in den Niederlanden vom Stapel. Ihr Wert wird auf rund 205 Millionen US-Dollar geschätzt. Sie bietet Platz für 16 Gäste und 25 Besatzungsmitglieder. /jk/pss