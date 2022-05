Das am Freitagnachmittag (20.5.) an der Playa de Palma ausgebrochene Feuer hat die Terrasse eines von Deutschen betriebenen Schnitzellokals komplett zerstört. Die MZ sprach mit Alice Klotz, der Betreiberin des "Why Not Mallorca" am Freitag per Telefon. Ihrer Schilderung zufolge gleicht es an ein Wunder, dass nichts Schlimmeres passiert ist.

Junge Leute hatten ersten Berichten zufolge auf einem Balkon eines benachbarten Hotels gefeiert und von da Alkohol und Kippen auf die Terrasse des Lokals geworfen, die sich über dem Dach eines Bordells befindet, aber nicht dazugehört. Neun Personen wurden festgenommen. In die Küche gegangen, um zu sehen, ob der Herd an war "Ich hatte einige Gäste im Lokal, denen ich kurz zuvor noch die hintere Terrasse gezeigt hatte, die zum Hotel rausgeht", erzählt Klotz. "Plötzlich roch es ein wenig verbrannt. Ich bin in die Küche gegangen, um zu schauen, ob der Herd aus Versehen noch an war. Da hörte ich von draußen 'Feuer, Feuer' rufen." Kurz darauf habe es einen riesigen Knall gegeben. "Ich habe schnell alle Gasflaschen abgeschraubt und sie in Sicherheit gebracht." Klotz berichtet, dass die Explosion den kompletten Außenbereich verwüstet hat. "Es ist keine einzige Fliese mehr da." Sie schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 150.000 Euro. "Ich verstehe nicht, wie Leute so etwas tun können. Was geht in den Köpfen dieser jungen Leute vor?" Brandstifter versuchten zu flüchten Die Gastronomin erzählt, eine Freundin von ihr sei zufällig im gleichen Hotel untergebracht wie die Brandstifter. "So betrunken können die gar nicht gewesen sein, die haben ja noch versucht abzuhauen", erzählt sie. Nach Angaben der Freundin habe es sich bei den Tätern um Deutsche gehandelt. Die Guardia Civil habe die Flucht in der Hotellobby verhindert. Die aus Köln stammende Klotz hatte das Lokal gemeinsam mit ihrem Mann erst im Juni vergangenen Jahres eröffnet. "Wir hatten bis September offen und sind dann zurück nach Deutschland." Erst im April hätte das "Why Not Mallorca" zum Beginn der Saison wiedereröffnet.