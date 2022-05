Die heißen Luftmassen aus Afrika erreichen Mallorca und lassen die Temperaturen in die Höhe schießen. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für den Sonntag (22.5.) eine Hitzewarnung ausgegeben. Vielleicht wird sogar die 40-Grad-Marke geknackt. In der neuen Woche kommt es zu einem Temperatursturz von bis zu 16 Grad.

Sonne und Saharastaub

Am Freitag (20.5.) scheint durchgehend die Sonne. Dass der Himmel nicht strahlend blau ist, liegt am Saharastaub, der in der Luft umherschwirrt. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 33 Grad in der Inselmitte. An den Küsten bleibt es kühler: 30 Grad in Palma de Mallorca, 29 Grad in Andratx, 28 Grad in Cala Ratjada.

Da es in den vergangenen Tagen sehr trocken war, besteht laut Aemet extreme Waldbrandgefahr. Das Verbrennen von Gartenabfällen ist seit Anfang Mai strengstens verboten:

Das Meer an der Playa de Palma ist derzeit 21 Grad warm und bietet reichlich Erfrischung. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sanken die Temperaturen nicht unter die 20-Grad-Marke, weshalb offiziell von einer tropischen Nacht die Rede ist. Von Freitag auf Samstag soll es aber kühler werden: Tiefstwerte bei 15 bis 18 Grad.

Samstag etwas wärmer

Am Samstag geht es ohne große Änderungen weiter. Im Osten Mallorcas kann es am Morgen zu Nebelbänken kommen. Ansonsten scheint wieder die Sonne durch die Staubwolken. In Inca können es bis zu 35 Grad werden.

Sonntag Hitzewarnung

Richtig heiß wird es dann am Sonntag. Von 13 bis 19 Uhr gilt in der Inselmitte und im Norden die Warnstufe Gelb wegen Hitze. Aemet prognostiziert für Inca 39 Grad. Auf der ganzen Insel wird nun die 30-Grad-Marke geknackt, wobei es im Süden deutlich kühler ist. In Palma de Mallorca werden es nur 33 Grad.

Ab Montag sinken die Temperaturen. In der neuen Woche sollen die Höchstwerte tagsüber gar nur noch bei 23 Grad liegen. Nachts kühlt es auf 11 Grad ab. Da muss ein Pullover wohl doch nochmal aus dem Schrank gekramt werden. /rp