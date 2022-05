Neun Urlauber sind am Freitagnachmittag (20.5.) nach einem Brand in Arenal am östlichen Ende der Playa de Palma festgenommen worden. Den jungen Leuten wird Brandstiftung vorgeworfen. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Die Festgenommenen wurden auf eine Dienststelle der Guardia Civil gebracht. Drei weitere Jugendliche werden zudem als Zeugen des Vorfalls verhört. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie ebenfalls festgenommen werden.

