Am Naturstrand Es Trenc im Süden von Mallorca sind bereits die ersten unangenehmen Auswirkungen der beginnenden Urlaubssaison zu sehen. Aktivisten des Umweltschutzverbands Terraferida veröffentlichten am Freitag (20.5.) in den sozialen Netzwerken ein Foto von einer Toilette, die komplett zugemüllt ist.

Offenbar handelt es sich um Hinterlassenschaften der Strandbesucher. Unter anderem sind Plastiktüten, Papier, Bier- und Softdrinkdosen in der Kloschüssel des Holzhäuschens zu sehen. Auch Plastikflaschen, Chipstüten und sogar eine Glasflasche mit einem Getränk, bei dem es sich offenbar um Wein handelt, wurden dort weggeworfen. Excusat portàtil a l'entrada d'Es Trenc. Hem de ser exigents amb l'administració ok, però els qui duis residus a les platges i els hi deixau que vos passa? És un espai natural protegit per a tothom, no un femer! pic.twitter.com/P1kXyGIHoL — Terraferida (@Terraferida) 20 de mayo de 2022 Die Umweltschützer erinnerten die Strandbesucher in einem Tweet daran, dass die Sauberkeit der Strände in der Verantwortung aller Besucher liege. "Es ist ein Naturschutzgebiet und keine Müllkippe", so die Aktivisten. In den vergangenen Wochen hatte es unter anderem im Fall von Es Trenc Debatten darüber gegeben, ob die von der Landesregierung beschlossene Reduzierung der Anzahl von Strandkiosken sinnvoll sei. Das Umweltministerium hatte die Entscheidung, die abbaubaren Servicestellen von sechs auf drei zu reduzieren, mit Naturschutzaspekten begründet. Kritiker monierten, dass dies hingegen zu einer Vermüllung der Strände führen könne, da Besucher so weniger Möglichkeiten haben, ihren Abfall zu hinterlassen oder eine Toilette zu benutzen. /pss So erklärt die Landesregierung die Strandkiosk-Schließungen am Traumstrand Es Trenc auf Mallorca