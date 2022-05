Ein 25-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen in Palma de Mallorca bei einem Motorradunfall gestorben. Der Unfall ereignete sich um 00.30 Uhr an der Ma-20 in der Nähe der Carrer Aragón in Richtung Flughafen. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den jungen Mann tun.