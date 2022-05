Die Temperaturkurve auf Mallorca gleicht derzeit einer Achterbahnfahrt. Erst geht es langsam nach oben, um danach schlagartig zu fallen. Im Anschluss geht es wieder in die Höhe. Nach dem heißen Wochenende wird es nun erstmal vergleichsweise kühl unter der Woche. Von 37,8 Grad in Sa Pobla am Sonntag geht es runter auf 22 Grad am Mittwoch. Am Wochenende steigen die Werte wieder über die 30-Grad-Marke.

Am Sonntag hat der spanische Wetterdienst Aemet mehrere Temperaturrekorde gemessen:

Hoy ha sido el día más caluroso de lo que llevamos de año 🥵



🖍️En varias estaciones, desde que hay registros, no se habían alcanzado valores de temperaturas máximas tan altos para un mes de mayo. #RécordsMayo @AEMET_Esp https://t.co/KRX46PcIWF pic.twitter.com/LU4I5YP0UX — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 22 de mayo de 2022

Schon am Montag (23.5.) wird es kühler. Die Höchstwerte liegen bei 32 Grad in der Inselmitte, an den Küsten bei nur 27 Grad. Weiterhin ist Saharastaub in der Luft unterwegs, der dafür sorgt, dass es etwas diesig ist. Der Wind weht schwach aus wechselnder Richtung, an den Küsten böig. Es gibt wohl keine tropische Nacht. Die Tiefstwerte liegen bei 19 Grad in Palma de Mallorca, 16 bis 17 Grad auf der restlichen Insel.

Auf Mallorca gilt weiterhin extreme Waldbrandgefahr:

Das Wetter wird schlechter

Der Dienstag startet noch sonnig. Gen Abend zieht es zu und es kann zu Regen und Gewitter kommen. Die Temperaturen sinken unter die 30-Grad-Marke und erreichen 29 Grad in Inca, 27 Grad in Palma de Mallorca und Cala Ratjada. In der Nacht wird es spürbar kühler. Die Tiefstwerte liegen dann bei 11 Grad.

Am Mittwoch wird es dann sehr wechselhaft. In den Morgenstunden kann es noch regnen. Am Vormittag klart es auf. Im Tagesverlauf zieht der Himmel wieder zu und es kann leichte Schauer geben. Der Wind weht etwas flotter aus Richtung Nord-Nordost. Die Temperaturen fallen auf 21 Grad (Sineu) bis 24 Grad (Palma de Mallorca, Pollença, Cala Ratjada).

Ab Donnerstag ist das Tief überstanden und die Sonne scheint praktisch wieder durchgehend. Am Wochenende wird in der Inselmitte wieder die 30-Grad-Marke geknackt, es wird aber nicht so heiß wie am vorherigen Wochenende. Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma bewegen sich um die 21 bis 22 Grad. /rp