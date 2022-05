Der Sommer auf Mallorca steht vor der Tür, und mit der Anzahl der Urlauber steigt auch der Bedarf an Sicherheitskräften. Seit Wochen arbeitet die Guardia Civil daher an einem Sicherheitskonzept für den Sommer. 400 zusätzliche Beamte sollen vom Festland vorübergehend auf Mallorca und den Nachbarinseln abgestellt werden - eine Mischung aus Nachwuchs-Polizisten und langjährigen Spezialisten. Das gab am Dienstag (24.5.) die Vorsitzende der spanienweit organisierten Polizeieinheit, María Gámez, bei einem Besuch in der Kommandantur in Palma de Mallorca bekannt.

Mehr zum Thema Mit Claudia auf Streife in Cala Ratjada