In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind viele Bewohner Palmas von Blitz, Donner und extremem Regen geweckt worden. Mehrere Stunden hatte ein Unwetter die Stadt im Griff. Der spanische Wetterdienst Aemet berichtet, dass in den vergangenen 24 Stunden in Palma de Mallorca 64 Liter Wasser pro Quadratmeter gefallen sind. Aemet schreibt auch von sintflutartigem Regen, Hagel, Sturm und Windböen.

Unwetterwarnung hat sich in Palma de Mallorca bewahrheitet Im Vorhinein hatte der Wetterdienst die Warnstufe Gelb ab Mitternacht bis 10 Uhr morgens erklärt. Die Unwetterwarnung wegen Starkregen und Gewitter hat sich dann auch bewahrheitet. Auf Twitter teilen manche Menschen fast ungläubig ihre Videos des Sturms. Ein Mann schreibt: "In Palma de Mallorca ist gerade der Himmel gefallen", ein spanischer Ausdruck, der für viel Regen verwendet wird. Und er schreibt: "So einen Regen habe ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Dazu Blitze alle zwei Sekunden und sehr starker Wind." Se acaba de caer el cielo en Palma de Mallorca. Hacía muchos años que no veía llover de esta forma. Rayos cada 2 segundos y viento muy fuerte. @AEMET_Baleares @ecazatormentas @ElTiempo_tve @tiempobrasero @jacobpetrus_tve pic.twitter.com/pdiB5dNe5T — Agustín González (@timbetico92) 25 de mayo de 2022 Auch wenn in Palma die größten Regenmengen gefallen sind, war es auf dem Rest der Insel ebenfalls über Nacht ziemlich nass. Vor dem wahrscheinlich trockenen Sommer kommen ein paar Schauer der Natur trotz allem auch gelegen. In der Inselmitte fielen um die 45 Liter pro Quadratmeter, im Norden bei Pollença um die 28 Liter pro Quadratmeter. Nur die Spitze im Südosten zwischen Santanyí und Colònia de Sant Jordi ist trocken geblieben. Gegen acht Uhr morgens sind die Wolken in Palma allerdings verschwunden. Jetzt kann mit Aufräumarbeiten begonnen werden. Auf den Straßen liegen Äste, Erde und Sand, außerdem sind manche Ampeln ausgefallen. Die Rettungsdienste 112 melden insgesamt 116 Einsätze auf der Insel. Die meisten davon waren wegen Überschwemmungen. 84 Mal musste die Feuerwehr wegen eines überfluteten Kellers ausrücken, vier Mal wegen überfluteter Straßen. Insgesamt 78 Einsätze gab es in Palma, 15 in Marratxí, und fünf in Capdepera. Im Tagesverlauf zieht der Himmel laut Wetterbericht immer wieder zu, und es kann auf der gesamten Insel leichte Schauer geben. Der Wind weht etwas flotter aus Richtung Nord-Nordost. Nach der Hitzewelle am Wochenende fallen die Höchsttemperaturen am Mittwoch auf 21 Grad (Sineu) bis 24 Grad (Palma de Mallorca, Pollença, Cala Ratjada).