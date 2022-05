Nach zwei Tagen mit Regen und Gewitter kehrt das Strandwetter nach Mallorca zurück. Ab Freitag (27.5.) wird es auf der Insel wieder sonnig und die Temperaturen knacken am Wochenende erneut die 30-Grad-Marke. Der Niederschlag hat dafür gesorgt, dass erstmal keine große Waldbrandgefahr mehr besteht.

Donnerstag wechselhaft

Am Donnerstag muss der Regenschirm aber nochmal mitgenommen werden. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken, der am Vormittag noch auf einen schönen Tag schließen lässt. Am Nachmittag zieht es ordentlich zu und es kommt zu Regen und Gewitter, die örtlich stark ausfallen können. Besonders im Norden von Mallorca.

Warnstufe Gelb an der Küste

Im Nordosten der Insel weht der Wind stark. Der spanische Wetterdienst Aemet hat an der Nordküste die Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs ausgegeben. Sehen Sie deshalb in der Gegend von Spaziergängen an der Küste ab.

MZ-Livecam: So sieht es derzeit auf Mallorca aus

Die Temperaturen sind bei Werten um die 23 Grad eher niedrig. In der Nacht ist es bei Tiefstwerten von 15 Grad aber mild.

Viel Wind am Freitag

Der Sonne-Wolken-Mix setzt sich am Freitagmorgen fort. In den Mittagsstunden klart es aber auf. Der Wind weht recht zügig aus nördlicher Richtung. Besonders im Inselosten wird es böig.

Die Temperaturen steigen am Freitag auf 26 Grad, wobei es im Nordosten um Cala Ratjada bei 24 Grad kühler bleibt.

Strandwetter am Wochenende

Am Wochenende setzt der Wärmeschub ein. In der Inselmitte werden es bis zu 31 Grad. An den Küsten bleibt es bei 26 Grad kühler. Dafür scheint die Sonne praktisch pausenlos am Samstag und Sonntag. Der Wind weht nur noch schwach, an der Küste etwas flotter.

In der neuen Woche kommen zwar wieder ein paar Wolken am Himmel dazu, Regen ist aber nicht zu erwarten. Die Temperaturen bleiben hoch.

So warm ist das Meer vor Mallorca

Die Wassertemperaturen liegen derzeit bei 21 bis 22 Grad an der Playa de Palma. Mit Ausnahme der Nordküste ist das Meer um Mallorca ruhig. /rp