Die kolumbianische Sängerin Shakira (45) ist mit einem Antrag gegen einen Steuerstrafprozess gescheitert. Ein Gericht in Barcelona habe die von ihr eingelegte Beschwerde zurückgewiesen, teilte der Oberste Gerichtshof Kataloniens am Donnerstag (26.5.) mit. Shakira wollte die Entscheidung eines Richters vom vergangenen Juli für die Eröffnung eines Strafprozesses stoppen.

Die Justiz wirft ihr Steuerhinterziehung in Millionenhöhe in den Jahren 2012 bis 2014 vor. Shakira, die mit Hits wie "Waka Waka" und "Hips don't lie" berühmt wurde, könnte bei einer Verurteilung sogar Haft drohen. Wann der Prozess gegen den Superstar beginnen könnte, war zunächst nicht bekannt.

Im Kern geht es um die Frage, wo sie in den drei Jahren steuerpflichtig war. Die Justiz sagt, in Spanien, weil sie sich in jedem der drei Jahre mehr als ein 183 Tage pro Jahr dort aufgehalten habe. Die Sängerin bestreitet das und betont, sie habe ihren Wohnsitz in den Jahren auf den Bahamas gehabt. Sie habe nur ihren Partner, den Fußballstar Gerard Piqué vom FC Barcelona, mit dem sie zwei Kinder hat, wiederholt besucht. Erst ab 2015 habe sie dann ständig in Barcelona gelebt. Zudem habe sie alle Steuern inzwischen nachgezahlt.

Detektivischer Ehrgeiz beim Finanzamt

Das Finanzamt hatte einen unheimlichen detektivischen Ehrgeiz gezeigt, um der Sängerin die Ansässigkeit in Spanien nachzuweisen. Wie die Zeitung "El País" 2020 berichtete, jagte die Finanzbehörde dem Star monatelang nach. Unter anderem wurden Fan-Accounts auf Social Media analysiert, die Fotos von Shakira posten, wo sie gerade auftaucht. Auch ihre Besuche - zweimal wöchentlich - beim Frisör in Barcelona wurden dokumentiert. Bei der Kita des ersten Sohnes erklärte man den Detektiven, dass die Sängerin das Kind regelmäßig hinbringe und auch nicht bei den Elternabenden fehle.

Auch das Reiseverhalten wurde analysiert. Shakira hatte sich geweigert, Flugtickets vorzulegen, die ihre Ansässigkeit auf den Karibikinseln belegen könnten. Doch durch die zahlreichen öffentlichen Auftritte, Tourneen, TV-Shows sowie Informationen von Zeugen, ließ sich in Puzzlearbeit feststellen, dass Shakira in der Zeit ganze 37 Länder besuchte. Die Bahamas waren übrigens nicht in dieser Liste vertreten. Wenn Shakira mal eine Pause von den ganzen Terminen hatte, startete der Flieger immer zum selben Ziel: Barcelona.

Hintergrund: In Spanien gilt man als steuerlich ansässig, wenn man mehr als die Hälfte des Jahres, also 183 Tage, in dem Land verbringt. Eine Anmeldung bei den Behörden ist dafür nicht notwendig. Im Zweifel kann man auch unbemerkt ansässig werden. Erkennen die Behörden eine Ansässigkeit an, ist man in dem Kalenderjahr für das gesamte Weltvermögen steuerpflichtig.