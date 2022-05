Wieder ist ein junger Urlauber nach dem Sturz aus seinem Hotel auf Mallorca schwer verletzt worden. Wie der Rettungsdienst mitteilte, fiel der 19-Jährige am Freitag (27.5.) gegen zwei Uhr morgens aus dem vierten Stock des Hotels BQ Belvedere in der Nähe von Cala Major in Palma de Mallorca.

Er zog sich mehrere Prellungen und Quetschungen zu, außerdem mehrere Brüche an einem Bein. Zwei Einheiten der Rettungsdienste versorgten ihn und brachten den schwer verletzten jungen Mann in das Landeskrankenhaus Son Espases. Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch unklar.

Auf Mallorca gibt es in der Sommersaison immer wieder folgenschwere Stürze

Immer wieder kommt es auf Mallorca vor allem in der Sommersaison in Hotels und am Meer zu folgenschweren Stürzen und Sprüngen. Erst vor wenigen Tagen, in der Nacht auf Dienstag (24.5.), war ein 19-jähriger Norweger aus seinem Hotelbalkon in Magaluf kopfüber in ein Planschbecken mit nur einer halben Meter Tiefe gefallen. Dabei brach er sich den Halswirbel.

Am 12. Mai war ein Brite beim Sturz aus dem siebten Stock eines Hotels in Magaluf gestorben, am selben Tag kam ein Niederländer bei einem Sprung von den Malgrats-Inseln vor Santa Ponça ins Meer ums Leben. Kampagnen der Balearen-Regierung und des britischen Konsulats auf der Insel zeigen noch nicht die gewünschte Wirkung.